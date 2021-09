FC Nantes : un souvenir cuisant du Mercato prêt à couler les Bleus ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les Bleus n’ont plus trop le choix. Incapables de gagner le moindre match depuis leur cuisante élimination à l’Euro devant la Suisse, les champions du monde devront se faire respecter à Lyon contre la Finlande (20h45) pour clore positivement le chapitre d’une trêve internationale morne.

Au Groupama Stadium, les hommes de Didier Deschamps vont faire la connaissance d’un certain Jere Uronen. L’arrière gauche, avant de signer au Stade Brestois où il réalise un honorable début de saison, avait été proposé au FC Nantes cet été. Sans suite. Et cela pourrait laisser quelques regrets tant le défenseur finlandais possède un profil talentueux et bon marché. Pour moins d’un million d’euros (hors bonus), Uronen (27 ans) est ainsi venu succéder à Romain Perraud, parti à Southampton cet été.

« Il y a de la maturité dans son jeu défensif, explique dans L’Équipe le directeur sportif du SB29 Grégory Lorenzi. Avec son pied gauche, il est aussi capable de mettre des bons ballons dans la surface sans déborder. Vous ne le verrez pas rayonner, mais vous ne le verrez pas en difficulté non plus, il est toujours régulier, c’est un joueur intelligent, qui joue juste. C’est aussi un garçon jovial, instruit, qui s’intéresse à beaucoup de choses. Il n’hésite pas à aller vers les autres même s’il ne parle pas encore la langue. » En un mot, et avant de penser à faire mal aux Bleus, Uronen n’aurait pas fait tache dans le vestiaire du FC Nantes.