FC Nantes - Mercato : un transfert bien parti avec la Juve de CR7 a capoté !

Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Ce n’est pas cet été encore que les dirigeants du FC Nantes vont combler et rassurer leurs supporters au sujet du recrutement. Comme c’est de coutume depuis plusieurs années, ces derniers s’attendent même à un panic buy en bonne et due forme pour boucler ce mercato estival.

Le dossier Kalifa Coulibaly, dont le transfert a récemment capoté, est là pour rappeler que rien ne sera simple cet été encore à la Jonelière. Peut-on aussi parler d’Abdoulaye Dabo ? Prêté à la Juventus Turin la saison dernière, le jeune milieu du FC Nantes pensait avoir convaincu les dirigeants de la Vieille Dame de lever son option d’achat mais l’affaire a visiblement capoté contre toute attente.

« Il n'y a pas d'accord entre la Juventus et le FC Nantes pour le rachat d’Abdoulaye Dabo : il ne jouera pas avec les U23 et reste en France », a récemment indiqué le journaliste de La Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese. Alerté par cette information, David Phelippeau n’a pas démenti mais a précisé que ce même Dabo ne serait pas un joueur du FC Nantes la saison prochaine ! Rien de simple, vraiment...

Non c’è accordo tra #Juventus e #Nantes per il riscatto del cartellino di Abdoulaye #Dabo: niente ritiro con l’#Under23, il centrocampista resta in Francia. #calciomercato