FC Nantes - Mercato : une autre recrue qu'Abline (Stade Rennais) arrive à Nantes, l'accord est tombé !

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Ronaël Pierre-Gabriel, Lamine Diack, Marquinhos, Douglas Augusto et Adson cet été, le FC Nantes aurait bouclé la venue de deux autres joueurs.

Abline et Cömert attendus ce vendredi à Nantes !

Comme nous vous l'avons relayé ce jeudi matin, il y aurait celle de Matthis Abline, le FCN et le Stade Rennais ayant trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat (6 millions d'euros) de l'attaquant français, qui devrait arriver ce vendredi à Nantes pour passer sa visite médicale et signer dans la foulée son contrat avec les Canaris. Le défenseur central de Valence, Eray Cömert, devrait aussi débarquer ce vendredi à Nantes, d'après L'Équipe, qui a annoncé que le club des bords de l'Erdre et le club valencien seraient parvenus à un accord pour le prêt avec option d'achat (3 millions d'euros) du Turc.

