FC Nantes – Mercato : une cible estampillée Mogi Bayat sort du silence

Elément important de la défense du Toulouse FC sur la deuxième partie de saison (17 matches depuis son arrivée le 7 janvier dernier), Sébastien Dewaest (30 ans) ne restera pas chez les Violets au delà de son prêt de six mois avec option d'achat.

En effet, faute de moyens, le Téfécé n'a pas pu transférer définitivement le défenseur belge en provenance du Racing Genk. Pour l'intéressé, qui s'est exprimé dans la Dépêche du Midi, il s'agit d'un crêve-coeur, lui qui se voyait bien continuer en France.

Dewaest aurait aimé rester au Téfécé

« J’aurais vraiment aimé prolonger l’aventure ici, à Toulouse. C’était ma première expérience à l’étranger en tant que professionnel, et je me suis senti très bien dès mon arrivée au TFC. À vrai dire, je me serais bien vu terminer ma carrière ici… Pouvoir apporter mon expérience aux plus jeunes joueurs, c’est quelque chose qui m’aurait plu à Toulouse », a confié l'intéressé, conscient d'avoir coûté cher face au FC Nantes dans le money-time (« Peut-être que si j’avais enchaîné les tops matchs, le dénouement aurait été différent, peut-être que le club aurait pu faire un autre choix, malgré l’obstacle financier »).

Des Canaris, il est néanmoins question pour son avenir puisque son agent Mogi Bayat a glissé son nom à Franck Kita pour renforcer la défense du FC Nantes. Pour l'heure, Dewaest est retourné à Genk où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023.