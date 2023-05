FC Nantes - Mercato : une équipe entière sur le départ cet été !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Plus que jamais en danger pour son maintien dans l'élite, le FC Nantes se prépare déjà à un Mercato d'été des plus mouvementés. En effet, l'équipe bâtie par Antoine Kombouaré depuis deux ans devrait être presque complètement démantelée l'été prochain, que l'équipe tombe en Ligue 2 ou reste en Ligue 1. En effet, si les clauses incluses dans les contrats des joueurs en cas de descente (baisses de salaires importantes jusqu'à tomber à 10 000 – 15 000€) pourraient bien accentuer le grand exode, RMC Sport explique que de nombreux départs sont déjà actés.

La Ligue 2 pourrait accélérer les départs, même Pallois est concerné !

A un an de la fin de leur contrat, Alban Lafont et Ludovic Blas – les deux meilleurs joueurs de l'effectif sous contrat jusqu'en juin 2024 – disposent d'un bon de sortie et partiront « pour des sommes moins élevées que celles annoncées lors du précédent Mercato ». Andy Delort (OGC Nice) et Mostafa Mohamed (Galatasaray) ne seront pas conservés à l'issue de leur prêt.

En cas de descente, la porte s'ouvrirait aussi pour Moses Simon, Moussa Sissoko, Nicolas Pallois et Andrei Girotto, tous à un an de la fin de leur contrat. Arrivé cet hiver, Florent Mollet pourrait aussi filer plus tôt que prévu tout comme Jean-Charles Castelletto (toujours suivi par des clubs grâce à ses performances avec le Cameroun) et Quentin Merlin. Bonne chance au futur entraîneur pour reconstruire après cette grande braderie !

Pour résumer Plus d'une dizaine de joueurs pourraient quitter le FC Nantes en cas de descente en Ligue 2. Même s'il y a maintien, le groupe construit pendant deux ans par Antoine Kombouaré sera en grande partie démantelé. Voici ce qu'il peut se passer.

