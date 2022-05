Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Ex espoir de la Jonelière parti depuis à Troyes, Nathan Gassama (21 ans) galère à faire son trou dans le milieu professionnel. Barré en Ligue 1 dans le pléthorique effectif monté par le City Group, le défenseur a fait le choix de repartir de divisions inférieures pour (enfin) lancer une carrière qu'on lui promettait rayonnante quand la Juventus, Chelsea ou encore le Celtic Glasgow s'intéressaient à lui il y a quatre ans !

En fin de contrat à l'ESTAC, Nathan Gassama a choisi de signer dès à présent en National 1 au SO Cholet. Sur le site officiel de sa nouvelle équipe, l'ancienne pépite des Canaris a justifié ce choix :

« Je suis très heureux de rejoindre le SO Cholet, je connaissais déjà le club lorsque j’étais en formation à Nantes. Aujourd’hui, Cholet fait partie pour moi des bons clubs de National. Après avoir joué avec l’équipe réserve de Nantes et de Troyes, intégrer le SOC est la suite logique de ma carrière. Rejoindre le championnat de National est une progression, j’avance étape par étape. »

Alexandre Corboz

Rédacteur