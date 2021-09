FC Nantes - Mercato : une grande victime de Kita règle ses comptes

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Batista Mendy restera un fantasme inassouvi chez les supporters du FC Nantes. Annoncé comme un futur grand dès son plus jeune âge, le milieu de 21 ans n’a jamais réellement pu exprimer son potentiel avec Christian Gourcuff, Raymond puis Raymond Domenech.

« Je communiquais beaucoup avec les entraîneurs mais on a beaucoup changé coachs, on n’était pas très bien au classement et ils ne voulaient pas prendre le risque de mettre un joueur avec peu d’expérience », souligne Mendy dans les colonnes d’Ouest France.

Au-delà de la seule raison purement sportive, le joueur de 21 ans reconnaît que sa situation contractuelle n’a pas plaidé en sa faveur, lui qui arrivait libre cet été. « C’était une histoire contractuelle. Ils m’ont proposé de prolonger mais j’ai refusé par rapport à mon manque de temps de jeu. J’ai senti un manque de respect de la direction, c’est ce qui m’a motivé mon choix de partir », a-t-il conclu.

🗣 «Le danger et l'efficacité doivent venir de partout.»



𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ fait le point avant le #SCOFCN de dimanche après-midi 👇 — FC Nantes (@FCNantes) September 17, 2021