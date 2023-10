FC Nantes - Mercato : une mise au banc et un départ se confirme pour Centonze !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Mis à l’écart par le FC Nantes pendant un peu plus d'un mois pour avoir eu une attitude irrespectueuse envers Pierre Aristouy et son staff, Fabien Centonze a présenté ses excuses ce lundi en story de son compte Instagram et a annoncé qu'il faisait son retour dans le groupe nantais. Mais comme évoqué par Ouest-France, l'ancien Messin ne serait pas certain pour autant de rejouer avec les Canaris.

Départ inévitable pour Centonze ?

Une possibilité confirmée dans le podcast Sans Contrôle par le journaliste d'Hit West, Simon Reungoat, qui imagine que Fabien Centonze quitter le FCN cet hiver ou l'été prochain. "Moi, j'imagine qu'il va être vite exfiltré. Peut-être en janvier ou en juin prochain. Il a une valeur marchande. Le joueur a besoin de pas trop se déprécier, il a besoin de jouer avec le groupe pro. De là à ce qu'il joue en Ligue 1 avec Pierre Aristouy et qu'il est cette deuxième chance, je pense que ce n'est pas possible. D'abord parce que d'un point de vue autorité au sein de son vestiaire, c'est compliqué pour un entraîneur de remettre un joueur comme ça. À fortiori quand il n'est pas indispensable."

