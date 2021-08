FC Nantes – Mercato : un indésirable de Kombouaré a la clé d'une piste prometteuse de L2

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Désireux d'exfiltrer quelques indésirables, le FC Nantes espère trouver une porte de sortie à Kader Bamba dans les prochaines heures. Alors qu'Abdoulaye Touré se rapproche d'un transfert au Genoa, le milieu offensif des Canaris, écarté par Antoine Kombouaré, étudie toutes les options de prêt qui s'offrent à lui.

Bamba n'est pas une priorité à Guingamp...

Si le Dijon FCO ou encore l'AEK Athènes sont récemment entrés dans la danse pour l'accueillir, l'option SM Caen s'est refermée. Quant à l'éventualité de rejoindre l'EA Guingamp, elle a aussi du plomb dans l'aile selon Le Télégramme qui explique que Bamba n'est pas la piste prioritaire aux yeux des décideurs armoricains, lesquels espèrent pouvoir attirer Wilson Isidor (AS monaco, 21 ans).

... Mais Nantes vise Phaëton

Si l'EAG n'est pas non plus le premier choix de Kader Bamba, des négociations arrangeraient bien le FC Nantes. En effet, comme l'a encore confirmé Foot Mercato, l'Etat-major nantais a des vues sur le prometteur Matthias Phaëton (21 ans). Toutefois, selon le Télégramme, le prometteur avant-centre guadeloupéen devrait rester à Guingamp cette saison et ce malgré des intérêts marqués en L1 (Angers et Metz en plus du FCN).

Nantes & Metz viennent de se renseigner sur le profil d’un joueur guingampais… Matthias Phaeton !! #EAG #FCMetz #FCNantes — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 6, 2021