FC Nantes - Mercato : une porte de sortie inespérée pour Augustin ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

C'était un pari risqué et il s'avère raté. En attirant l'été dernier Jean-Kévin Augustin pour zéro euro, le FC Nantes ne savait pas s'il avait mis la main sur l'ancien grand espoir français au poste d'attaquant ou au fantôme qui a successivement porté les couleurs de Leipzig, Monaco et Leeds ces dernières années. C'était la deuxième proposition. Hors de forme, l'ancien Parisien a été rapidement écarté par Christian Gourcuff et n'a quasiment pas joué, même sous les ordres de Raymond Domenech et Antoine Kombouaré.

Pour cette reprise, le Kanak a envoyé Augustin en réserve, soi-disant pour qu'il prenne le temps de retrouver sa meilleure forme. La vérité, c'est qu'il n'en veut pas et qu'un départ arrangerait tout le monde. Mais qui veut encore d'un joueur qui n'a plus brillé depuis quatre ans ? Réponse : la Turquie ! Le nom d'Augustin figurerait sur une liste de recrues potentielles de Fenerbahçe. Mais attention, il figure au milieu de joueurs ayant plutôt brillé ces derniers temps (Defrel, Bozenik). D'ici à ce que les dirigeants des Canaris turcs se penchent sur lui, il y a donc de la marge mais l'espoir existe !

Fenerbahçe'nin Forvet Transfer Alternatifleri



Patrick Cutrone (Wolves-Kiralık)

Kaj Sierhuis (Reims-Kiralık)

Jean Kevin Augustin ( Nantes )

Gregorie Defrel (Sassuolo-Kiralık)

Robert Bozenik (Feyenoord-Kiralık)

Simone Zaza ( Torino ) — Uğur Mumcu (@mumcugur1942) July 13, 2021