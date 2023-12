FC Nantes - Mercato : une première recrue offerte sur un plateau à Gourvennec ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Coup dur pour Ignatius Ganago. Blessé gravement au genou, l’attaquant du FC Nantes sera opéré la semaine prochaine et devrait manquer le reste de la saison. « C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous. C'est un guerrier, il reviendra », a affirmé Jocelyn Gourvennec hier en conférence de presse. Cette tuile pourrait entraîner une bonne nouvelle au nouvel entraîneur du FC Nantes.

Ganago laisse un vide en attaque

« Bon courage à Ganago. Effectif pléthorique ou pas, va falloir prendre quelqu'un devant le plus vite possible », a glissé Emmanuel Merceron sur X. L’insider dit peut-être vrai : Waldemar Kita a déjà fait savoir qu’il serait prêt à offrir à Gourvennec un ou plusieurs renforts au mercato hivernal. « S’il y a besoin de lui donner les moyens pour le faire en ajustant notre effectif sur un ou deux postes, on le fera », a-t-il précisé dans L’Équipe.

Quelle journée ....Bon courage à Ganago. Effectif pléthorique ou pas, va falloir prendre qq'un devant le plus vite possible... #FCNantes https://t.co/40xikh0CyQ — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) November 29, 2023

