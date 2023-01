FC Nantes - Mercato : une recrue polémique arrive ce soir à Nantes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes serait proche de boucler une nouvelle recrue sur ce mercato hivernal : Joāo Victor (24 ans). Comme déjà évoqué ce matin, le défenseur central brésilien de Benfica arriverait en prêt (sans option d’achat) en provenance de Lisbonne. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Victor est estimé à 8 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt et doit débarquer ce soir à Nantes, selon Ouest France. Ce solide gabarit (187 cm) est arrivé en provenance du Corinthians en juin dernier et avait fait polémique au Portugal.

Polémique entre Benfica et Porto ?

« Il a signé cet été pour 9M€ du coté de Benfica et avait fait l'objet d'une lutte acharnée avec le FC Porto, a expliqué l’insider Emmanuel Merceron. Une petite polémique avait éclaté, on reprochait à Benfica d'avoir simplement voulu priver Porto d'un bon défenseur en le recrutant. Il s'était ensuite gravement blessé et n'a donc pas pu évoluer avec Benfica. Il vient au FC Nantes pour combler les trous en défense jusqu'en juin et essayer de rassurer après sa blessure. Style similaire à Diego Carlos pour avoir une idée. » Voilà qui devrait rassurer les supporters des Canaris.

Pour résumer Le FC Nantes serait en passe de conclure l’arrivée en prêt du défenseur central brésilien du Benfica Lisbonne Joāo Victor (24 ans) sur ce mercato hivernal. Un profil que connaissent bien les fidèles supporters des Canaris.

