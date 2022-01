FC Nantes - Mercato : une recrue surprise débloquée grâce à Coulibaly ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Battu dans le dossier Ibrahima Koné (Sarspborg, 22 ans) qui devrait rejoindre le FC Lorient, le FC Nantes ne recrutera probablement pas d'attaquant cet hiver. Les Canaris, qui regardaient pour un « N°9 » en prêt avec option d'achat pour anticiper les départs à venir de Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly pour cet été, n'ont pas trouvé chaussure à leur pied.

Une vente de Kalifa Coulibaly toujours espérée en interne

L'unique chance pour le FCN de voir un attaquant débarquer ? Qu'un départ surprise se décante sur la fin du marché selon l'insider local Emmanuel Merceron. Waldemar Kita ayant déjà renoncé à vendre Kolo Muani à Fribourg, tous les regards se tournent désormais vers Coulibaly, rentré de la CAN avec le Mali et que le club tentera d'exfiltrer jusqu'à la dernière minute.

Sauf que l'ancien buteur de la Gantoise n'est pas très chaud à l'idée de partir en janvier, lui qui trouvera un meilleur contrat en partant cet été plutôt qu'en permettant au FCN de faire un peu d'argent sur son dos. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Kalifa Coulibaly n'a pas poussé la piste ASSE...

Le #FCNantes essaiera de faire un attaquant demain si Coulibaly s'en va. Joueur pas forcément déterminé à partir cet hiver. — Emmanuel Merceron ?￰゚ヌᄋ?￰゚マᄏ‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) January 30, 2022