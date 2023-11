FC Nantes - Mercato : une révolution chez les Canaris, deux renforts de Lille et de Toulouse débarquent !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Après avoir fait, par deux fois, confiance à des anciens joueurs pour se doter (sans succès !) d’une cellule de recrutement, le FC Nantes a complètement changé d’approche l’été dernier en misant sur Baptiste Drouet (33 ans), ex recruteur du FC Lorient mais surtout grand spécialiste de la data.

Désormais, ça parle data au FC Nantes !

Si les Canaris ne communiquent pas spécialement sur cette nouvelle structure qui était à la manœuvre lors du Mercato d’été (exception faite du choix présidentiel de faire signer Adson, qui a seulement été validé par Drouet), deux nouveaux visages ont débarqué en catimini à la Jonelière comme le rapporte Ouest-France.

« Chapeautée par le coordinateur sportif Philippe Mao, cette cellule compte désormais deux autres personnes, en plus de Baptiste Drouet : Matthieu Rossi – qui a déjà travaillé avec le club cet été – basé à Toulouse, et Alexandre Ambroziewicz, à Lille. Les mêmes missions que pour Drouet pour les deux nouveaux : beaucoup de vidéos de matches la semaine et des rencontres en direct le week-end pour confirmer en live les impressions visuelles de la vidéo, avec évidemment toujours un œil sur les outils de data », écrit David Phelippeau. S’il ne s’agit pas de copier le modèle du Téfécé en s’appuyant presque exclusivement sur les chiffres pour tenter certains paris, au FC Nantes on souhaite désormais « éviter de passer à côté d’un élément dont les données chiffrées sont bonnes ».

