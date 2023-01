FC Nantes, OGC Nice - Mercato : Delort est à Paris, signature en vue !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Andy Delort est toujours un joueur de l’OGC Nice. Une semaine après les révélations de discussions poussées avec le FC Nantes pour un transfert au mercato hivernal, l’attaquant de 31 ans n’a toujours rien signé avec les Canaris. Que fait-il au juste depuis qu'il a séché l'entraînement des Aiglons en début de semaine ?

« Il attend paisiblement & va très bien… il s’entretient, a affirmé Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter. Drôle de parler de sanction ou d’aller au clash: je lis des papiers d’un drôle. Faut juste que ces journalistes sachent qu’il a eu l’accord du DS. »

L’insider, qui ne cache pas sa proximité avec Delort, suit ses faits et gestes et confirme que l’intéressé reste optimiste pour une signature en vue au FC Nantes. « On était à Paris hier soir et attend paisiblement, a-t-il ajouté. Confiance, confiance... »