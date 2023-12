FC Nantes, OGC Nice – Mercato : Delort ne ferme pas la porte à la L1 mais…

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Parti l’été dernier au Qatar du côté d’Umm Salal, Andy Delort (32 ans) a retrouvé du plaisir et de l’efficacité après son éphémère et douloureux passage au FC Nantes. Désormais consultant pour RMC, l’international algérien a accordé un entretien au Midi-Libre où il reconnait que la Ligue 1 ne lui manque pas trop cette fois-ci… Même s’il ne ferme pas la porte à un retour.

« Dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Je me sens bien physiquement, je reprends du plaisir à jouer alors que les huit derniers mois, à Nice ou Nantes, ça s’est très mal passé. Je reprends du plaisir à m’entraîner, à marquer des buts. Je prends du temps avec ma famille aussi, c’est aussi pour ça que j’ai pris cette décision de partir. »

Il a bien pensé à revenir à Montpellier

Quant à savoir si un retour au MHSC avait été envisagé cet été, Delort reconnait en avoir discuté avec Laurent Nicollin, sans être allé plus loin : « C’est compliqué de dire que je voulais revenir. Tout le monde en a parlé, j’y ai pensé aussi. On en a discuté avec Laurent mais on a vu que cela allait être compliqué. C’est pour ça que cela ne s’est pas fait. Je sais que cela se serait bien passé car quand Andy Delort joue, c’est avec le cœur, pour ma famille et mon club. Personne ne peut dire le contraire ».

