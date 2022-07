FC Nantes, OGC Nice - Mercato : un ancien buteur de Ligue 1 courtisé par les Canaris et les Aiglons

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Pour résumer

Boulaye Dia est courtisé par le FC Nantes et l'OGC Nice, plus distant, l'OM qui vient d'accueillir Luis Suarez ne devrait pas persister sur l'ancien Reimois mais la concurrence viendra d'Angleterre, et surtout d'Italie pour les Canaris et les Aiglons.