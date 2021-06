FC Nantes, OL, ASSE, LOSC - Mercato : Kita tente de rattraper une énorme boulette auprès d’Aulas

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La stratégie de Waldemar Kita au sujet de Randal Kolo Muani va encore faire rire les supporters du FC Nantes. Ou pas. Récemment, le président des Canaris n’a pas été tendre avec son jeune attaquant à l’issue d’une saison à laquelle il s’attendait à mieux en termes de buts.

« Kolo Muani a marqué combien de buts ? Neuf ? Oui. Et il a joué combien de matches ? 37. Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au foot que moi, sachez qu'un bon avant-centre doit marquer au minimum 15 buts, si ce n'est pas plus », avait-il alors lâché dans Ouest France le 4 juin dernier.

Kita a croisé Aulas à Saint-Tropez

De tels propos ne semblent guère idoines pour faire monter les enchères. Sauf que c’est exactement ce que compte faire Kita avec Kolo Muani ! « Waldemar Kita est drôle, se gausse l’insider Mohamed Toubache-Ter. Il te dénigre son avant-centre dans un grand quotidien sportif puis en plein soleil autour d’un cocktail à St-Tropez, fait croire au Président Aulas qu’il a une offre d’un montant de 12 M€ venant d’un club anglais… Le Watford FC Bayat. »

