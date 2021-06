FC Nantes, OL, LOSC - Mercato : le dossier Kolo Muani tranché par une piste estampillée OM ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes tente d'arracher un joli chèque pour Randal Kolo Muani (22 ans). Même s'il l'a ouvertement critiqué dans L'Equipe pour son manque d'efficacité, Waldemar Kita espère une offre à huit chiffres (10 M€) pour son international Espoirs. Problème : « RKM » a des idées bien arrêtés, n'est pas tenté par Watford ou l'OL mais davantage par un départ en Bundesliga.

Son désir a encore des chances d’être exaucé puisque la première piste citée plus haut vient de s’effacer d’elle-même ! Lundi, Fabrizio Romano assurait ainsi que les Hornets avaient changé leur fusil d’épaule et avaient tout misé sur Emmanuel Dennis, pisté par l’OM cet hiver.

Le club anglais a officialisé la nouvelle : l’attaquant nigérian sera un joueur de Watford dès le 1er juillet. Montant de l’opération : entre 4 et 5 millions d’euros. Le buteur du FC Nantes devrait coûter un peu plus cher cet été.

Watford signs the Nigerian striker Emmanuel Dennis from Club Brugge. Done deal, official statement confirms. 🟡⚫️ #WatfordFC #Brugge