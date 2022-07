FC Nantes, OL, LOSC - Mercato : un club de Ligue 1 passe à l'attaque pour Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

"Lille est en pourparlers pour recruter Ludovic Blas en provenance de Nantes. Intérêt concret et négociations car Paulo Fonseca veut maintenant un joueur français comme nouvelle recrue. Les clubs ouvriront des discussions pour parvenir bientôt à un accord complet", a fait savoir Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Canaris, le milieu offensif français, un temps annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, est évalué à 16 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Excl: Lille are in talks to sign Ludovic Blas from Nantes. Concrete interest and negotiations on as Fonseca now wants French player as new signing. 🔴🇫🇷 #transfers



Clubs will open discussions to reach full agreement soon. pic.twitter.com/YmYKGaFZuS