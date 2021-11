FC Nantes, OL - Mercato : Kombouaré tient un crack digne de Juninho, il pourrait partir libre !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En début de semaine, la sélection de Mohamed Achi en équipe de France n’est pas passée inaperçue du côté des supporters du FC Nantes. Et pour cause, le milieu axial tricolore est une valeur sûre de la réserve des Canaris et le voir être convoqué chez les U20 semblait obéir à une logique implacable.

Hier soir, le joueur de 19 ans a rendu à la France cet honneur. Pour sa première sélection, le milieu du FC Nantes a en effet inscrit son premier but sur un sublime coup-franc que n’aurait pas renié Juninho, à qui son coup de patte est déjà comparé sur la Twittosphère.

Problème : les récentes déclarations d’Antoine Kombouaré sur les jeunes du FC Nantes auraient refroidi son clan de prolonger un contrat qui court jusqu’en juin 2022. Pourtant, Achi a déjà été amené à s’entraîner avec le groupe professionnel récemment. Et il n’est pas à son coup d’essai sur coup-franc. « Oui, très belle patte gauche. Il en a mis pas mal depuis quelques années », confirme Pierre-Hakim Ouggourni, incollable sur les jeunes du FC Nantes.

Ce dimanche, le Portugal reçoit la Serbie à Lisbonne dans une finale pour la qualification à la Coupe du Monde de la zone Europe. Venez parier chez France Pari . La cote de la Seleçcao est à 1,40 contre 4,10 le nul et 6,50 pour la formation des Balkans.

Le coup franc est incroyable (meilleur tireur que tous les tireurs du groupe pro). J’aurais bien aimé une célébration « 🤫🤫 »

Dommage pour Nantes… ⏳❌ https://t.co/bBd2C6dLIS — Formation Nantaise (@FNantaise) November 12, 2021