FC Nantes, OL – Mercato : Randal Kolo Muani aurait pris une décision radicale !

Si le FC Nantes cherche à vendre Randal Kolo Muani (22 ans) cet été afin de tirer quelques millions d'euros de sa dernière année de contrat, l'attaquant international Espoirs ne signera pas n'importe où cet été. L'intéressé l'a d'ailleurs bien fait comprendre à son président et à Mogi Bayat qui tentaient de l'envoyer avec Imran Louza du côté de Watford.

Refusant également de rejoindre l'OL, Randal Kolo Muani privilégie la Bundesliga et plus particulièrement l'Eintracht Francfort, qui ne dépensera pas plus de 5 M€ pour le transfert. Face à cette solution figée, « RKM » envisage un scénario extrême.

« RKM » à 0€ en 2022, le scénario prend forme

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur les arcanes du Mercato, Kolo Muani envisage de faire une deuxième et dernière saison au FC Nantes pour y terminer son contrat et être libre de signer où il veut par la suite. Par ailleurs, « RKM » a eu l'accord d'Antoine Kombouaré pour disputer les JO de Tokyo avec l'équipe de France (22 juillet – 8 août) et figure dans la liste des 18 Bleus (+ 4 réservistes).

Reste que, s'il se murmure que Randal Kolo Muani a effectivement pris cette décision, le nantais Emmanuel Merceron n'est pas persuadé à 100% que l'attaquant des Canaris restera au club sur sa dernière saison. Les joies du Mercato et des nombreux « pokers menteurs » qui le jalonne...

Randal Kolo Muani devrait honorer sa dernière année de contrat à Nantes.



Par ailleurs, l’attaquant du #FCNantes a l’accord de son entraîneur pour aller faire les JO de Tokyo avec l’Equipe de France !! pic.twitter.com/nNpuZtWMjr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 24, 2021

Gilles Favard dans les milieux parisiens dit que RKM va faire la saison à Nantes et partir pour 0. C’est effectivement plausible. Mais pas sur à 100%. #FCNantes — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 24, 2021