FC Nantes, OL - Mercato : une piste se complique pour Ludovic Blas

S'il est ouvert à un départ du FC Nantes cet été, Ludovic Blas (24 ans) ne rebondira probablement pas au Bétis Séville. En effet, le cas du meneur de jeu des Canaris était lié à l'avenir de Nabil Fékir, que l'on annonçait dans le viseur de Newcastle. Or, l'ancien Lyonnais – qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 - ne quittera pas l'Andalousie cet été.

Fekir reste, la piste Bétis se referme

En revanche, si le Bétis n'est plus là, Ludovic Blas peut toujours espérer rejoindre les Magpies, bien qu'il ne soit pas en haut de liste pour renforcer le secteur offensif, ou encore l'OL qui, après avoir validé le retour d'Alexandre Lacazette, attend d'y voir plus clair sur l'avenir de Lucas Paqueta avant de se positionner.

Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024 sur les bords de l'Erdre, l'ancien Guingampais profite de ses vacances loin des rumeurs de Mercato. Plus le temps passe et plus il semble clair que le Martiniquais sera encore présent à la reprise de l'entraînement à la Jonelière fin juin...

