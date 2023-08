FC Nantes – OM : Aristouy dévoile son groupe, la tendance de fin de Mercato se dessine !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le suisse Cömert est bel et bien présent pour sa première sous le maillot du FC Nantes, ce n’est pas encore le cas de Matthis Abline et Jean-Kévin Duverne. Lamine Diack est encore laissé sur le bas coté… Tout comme Moussa Sissoko, qui lui est probablement en instance de départ. On peut aussi s’interroger sur l’absence de Jaouen Hadjam, qui n’est pas vu comme un premier choix par son coach et qui est susceptible d’être prêté.

La réponse du FC Nantes pour Meupiyou ?

Parmi les informations fortes du groupe de Pierre Aristouy, la présence du jeune défenseur Bastien Meupiyou (17 ans) en défense dans les 20 éléments appelés. Sans doute la réponse du club à l’offre de 4 M€ reçue d’un grand club européen. S’il est sur la feuille de match demain soir, on imagine mal son départ dans l’heure qui suit la fin de la partie…

🛄 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué 🆚 Marseille. pic.twitter.com/HAlOgI2O9p — FC Nantes (@FCNantes) August 31, 2023

