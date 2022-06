FC Nantes, OM, Girondins – Mercato : les Canaris ont fixé leur stratégie sur le dossier Hwang

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En quête d'un buteur pour remplacer Randal Kolo Muani et contenter Antoine Kombouaré qui attend du monde aux avant-postes, le FC Nantes s'est positionné, comme de nombreux clubs, sur le dossier de l'attaquant sud-coréen des Girondins Hwang Ui-Jo (29 ans, 11 buts en L1 l'an passé).

Dans ce dossier très concurrentiel (OM, Montpellier, Strasbourg, Troyes, Mayence) où Bordeaux réclame 8 M€ pour racheter la dernière année de contrat de l'ancien joueur du Gamba Osaka, les Canaris ont cependant pris le parti de jouer la montre.

Bordeaux acculé, une aubaine dans le dossier Hwang ?

Comme l'a en effet expliqué le journaliste David Phelippeau à l'occasion d'un de ses derniers points Mercatos, le FCN attendrait désormais de voir l'évolution de la situation administrative des Girondins pour formuler une offre ferme de transfert.

Pour rappel, Bordeaux, qui a été rétrogradé administrativement par la DNCG, est dans l'obligation de vendre pour 40 M€ afin de ne pas tomber en National 1. Le club au scapulaire ayant formulé un appel, sa situation doit être réévaluée au début du mois de juillet. Plus on se rapprochera du nouveau passage devant la DNCG, plus Gérard Lopez sera dans l'urgence de vendre. A Nantes comme à l'OM, on attend visiblement la grande braderie...

Alexandre Corboz

Rédacteur