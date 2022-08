FC Nantes - Mercato : fin du rêve absolu pour Kita ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le fantasme Arkadiusz Milik (28 ans) a fait long feu au FC Nantes. Après avoir confirmé son intérêt pour l’attaquant polonais de l’OM en début du mercato, le président des Canaris a rapidement dû se rendre à l’évidence : lintéressé aspire à évoluer dans de plus hautes sphères.

C’est ainsi qu’il serait de plus en plus proche de s’engager à la Juventus Turin d’ici au 1er septembre prochain. Gianluca Di Marzio confirme que le club italien et l’OM sont proches d’un accord autour d’un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une option d’achat fixée à 8 M€.

« Finito pour le rêve de Waldemar, a souri Emmanuel Merceron sur Twitter. Tout ça pour ça. Milik vers la Juve. Kita en rêvait, si, si. »