FC Nantes, OM – Mercato : le dossier Milik se complique un peu plus pour les Canaris

Fantasme de Waldemar Kita au FC Nantes, Arkadiusz Milik (OM, 28 ans) s'annonce comme un pari mort-né chez les Canaris. Si l'homme d'affaires franco-polonais est prêt à faire de gros efforts financiers avec l'ancien Napolitain, il faudra quand même s'affranchir d'un gros transfert (au moins 12 M€) en plus d'un salaire sans commune mesure avec ceux appliqués sur les bords de l'Erdre (on parle de 400 000€ par mois).

Cette fois-ci, la Juve a prévu d'attaquer pour Milik

En plus de cela, la concurrence s'annonce terrible. Avec la présence confirmée de la Juventus de Turin, un club qui tourne autour de lui depuis deux ans maintenant et ses premiers soucis du côté de Naples.

D'après CalcioMercato, l'intérêt de la Vieille dame se fait plus concret suite aux départs programmés d'Alvaro Morata et de Moise Kean. Dans sa dernière réunion de travail du côté de la Juve, l'entraînement Massimiliano Allegri aurait placé le nom de Milik en haut de liste pour épauler et être la doublure de Dusan Vlahovic l'an prochain.

