FC Nantes, OM – Mercato : les Canaris ont une raison de plus de lâcher Alban Lafont

D'après RMC il y a quelques jours, Alban Lafont (22 ans) aurait signifié à ses dirigeants sa volonté de ne pas rester au FC Nantes à l'issue de la saison. En fin de prêt, l'international Espoirs ne retournera pas non plus à la Fiorentina - où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 – et cherche un nouveau point de chute. Des discussions seraient d'ailleurs menés en coulisses avec plusieurs clubs dont l'OM.

Le deal avec la Fiorentina bride la plus-value à 3,2 M€

Sur ce dossier, le FC Nantes a encore toutefois son mot à dire. Si Alban Lafont ne veut pas rester, il est toujours possible pour les Canaris de générer une plus-value sur le transfert. En effet, Nantes dispose toujours de son option d'achat à 7,5 M€. Toutefois il est assez peu probable que Waldemar Kita ne la lève.

Comme rapporte L'Equipe, la Fiorentina dispose de son côté d'une contre-option à 4 M€ dans les 48 heures suivant l'offre nantaise. En clair, s'elle voit un club prêt à payer 12 M€ ou plus pour Lafont, la Viola peut mettre son véto. Pour le FCN, qui a déjà déboursé 800 000€ pour le prêt payant de 24 mois, ne peut pas espérer réaliser une plus-value supérieure à 3,2 M€. Une raison supplémentaire de lâcher l'affaire...