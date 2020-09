FC Nantes, OM – Mercato : Luis Suarez prend un coup de pression pour son avenir

Cité dans le viseur du FC Nantes ou encore de l'OM, Luis Suarez (Watford, 22 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait à un peu plus de deux semaines de la fin du Mercato. Si les Hornets veulent le conserver et réclament au moins 15 M€ aux clubs intéressés, le Colombien est lui ouvert aux sollicitations et cristallise des intérêts en Liga et au Portugal en plus de la Ligue 1.

La situation de Luis Suarez commence en tout cas à déranger l'entraîneur de Watford, Vladimir Ivic qui a fait passer un message hier en conférence de presse. Propos retranscrits par le Watford Observer.

Le coach de Watford veut le garder... seulement s'il est motivé

« Il nous a rejoint et nous prendrons une décision sur sa présence ou non ce week-end après l'entraînement de vendredi. C'est un bon joueur qui nous a rejoint il y a un mois. Il appartient à Watford. Si vous me posez des questions sur son potentiel, je le veux ici oui. Maintenant cela dépend de ce qui peut encore se passer jusqu'au dernier jour du Mercato », a confié le technicien serbe.

Une certitude : dans sa mission remontée en Premier League, le coach des Hornets veut des joueurs impliqués. « Il est important d'avoir un groupe de joueurs qui veulent être ici et qui veulent rester. Ce n'est pas bon d'avoir quelqu'un qui ne veut pas être ici. Ce n'est pas bon pour l'équipe, pour le groupe, ce n'est bon pour personne ». A savoir si Luis Suarez l'est réellement...