FC Nantes, OM - Mercato : Lafont a reçu une nouvelle inespérée pour son avenir

FC Nantes : les transferts les plus chers

Le gardien du FC Nantes, Alban Lafont, qui bénéficie d'un bon de sortie jusqu'au 31 juillet, a été annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, de Tottenham, Brentford ou encore de Leicester depuis le début du mercato estival. Mais pour l'heure, le FCN n'aurait été contacté par aucun club.

Lafont vers l'Espagne ?

Mais alors que le portier français, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Canaris, n'a plus que quelques jours pour trouver un nouveau club cet été, une équipe de Liga serait récemment entré dans la course pour recruter le recruter. Il s'agirait du Celta Vigo, d'après les informations du journaliste espagnol, Javi Corbelle. Et les discussions entre le club des bords de l'Erdre et le club galicien auraient même déjà commencé. C'est Luis Campos, également en charge du recrutement du Paris Saint-Germain, qui aurait entamé en personne les pourparlers avec les dirigeants nantais.

PORTERO 🧤| Celta de Vigo 💙



Alban Lafont🇫🇷 puede convertirse en el próximo portero del Celta



El guardameta entra en último año de contrato con el FC Nantes🎁



Luis Campos ante la difícil operación de Livakovic y la posible salida de Ruben, ha iniciado conversaciones🚨 pic.twitter.com/oMjOSV0l7V — Javi (@Javicorbelle) July 20, 2023

