FC Nantes, OM - Mercato : un nouvel eldorado pour Amine Harit ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Près de quatre ans après son arrivée à Schalke 04 en provenance du FC Nantes contre un chèque de 8 millions d'euros, Amine Harit pourrait quitter le club allemand, actuel 18e et dernier de Bundesliga. Courtisé par l'Olympique de Marseille, le milieu offensif marocain intéresse également une grosse écurie espagnole.

Villarreal fonce sur Harit

Amine Harit Credit Photo - Icon Sport

En effet, Villarreal et son entraîneur Unai Emery seraient sur la piste de l'ancien Canari, auteur d'un but et de six passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le Sous-Marin jaune, dont l'offre de prêt avec option d'achat n'avait pas été accepté cet hiver par Schalke, compte revenir à la charge cet été pour recruter le Lion de l’Atlas.