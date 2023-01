FC Nantes, OM, Stade Rennais, RC Lens, OGC Nice - Mercato : rien n’est encore fait pour Delort !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes tentera de surfer sur sa bonne passe du moment cet après-midi à Montpellier, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (15h). Les Canaris n’ont toujours pas encaissé de but depuis la reprise et sont sur une série de quatre matches sans défaite en L1.

« Les joueurs travaillent bien, on est en train de mettre des choses en place et les résultats sont intéressants », a positivé Antoine Kombouaré. Remontée à la 14e place, son équipe veut enchaîner à la Mosson car sa situation reste précaire. « On commence un cycle, j’espère qu’il sera le plus long possible », a annoncé l’entraîneur des Canaris.

Le Kanak sait que la prudence vaut aussi au sujet du mercato, où rien n’est encore fait avec Andy Delort (31 ans). Interrogé pour savoir si son transfert en provenance de l’OGC Nice était acté au FC Nantes, David Phelippeau a été ferme hier après-midi sur Twitter : « Non. » On n’en saura pas plus mais ce dossier risque donc de prendre plus de temps que prévu, l’attaquant des Aiglons étant initialement attendu samedi à la Jonelière...