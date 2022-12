FC Nantes, PSG - Mercato : Fabio pourrait retrouver le meilleur ami de Messi au Gremio

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Révélé avant-hier par Ouest-France, le départ prochain de Fabio pour le Gremio Porto Alegre permettra au FC Nantes de renflouer quelque peu ses caisses puisqu'au pire, il fera l'économie du salaire du latéral droit pour les six derniers mois de son contrat, et au mieux, il percevra une petite indemnité de transfert. Pour le Brésilien, ce sera la fin d'une expérience de quatre ans et demi en Loire-Atlantique. Et le début d'un nouveau chapitre aux côtés, peut-être, d'une légende du football.

En effet, Luis Suarez serait en contacts avancés avec le Tricolor. A 35 ans, l'attaquant uruguayen, meilleur ami de Lionel Messi, sort d'une expérience de six mois dans son ancien club du Nacional Montevideo, qu'il a mené au titre de champion. Il était question qu'il s'engage avec l'Inter Miami si l'Argentin y était également allé. Mais comme il est plus proche d'une prolongation au PSG qu'autre chose, Suarez envisagerait de découvrir le football brésilien avec Gremio. Où Fabio, donc, aura la lourde charge de l'abreuver en bons centres...