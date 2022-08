FC Nantes, RC Lens - Mercato : on en sait plus pour Kakuta et Ganago, la piste Zizo réactivée !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes pourrait animer la dernière ligne droite du mercato français cet été. En effet, si l'on en croit les informations de Ouest-France, les dirigeants des Canaris chercheraient encore à recruter un défenseur central, un milieu de terrain et trois attaquants dont un joueur de couloir d'ici à jeudi 23h.

Pour ce faire, Antoine Kombouaré aurait demandé à relancer certains dossiers qu’il a lui-même validés. Deux d’entre eux se situent au RC Lens. « Le FC Nantes fonce sur Kakuta et Ganago, a assuré le journaliste Saber Desfarges hier soir au micro de La Chaîne L’Équipe. Le représentant nantais s’est rendu directement en Artois aujourd’hui. » On en sait désormais plus sur cette petite escapade dans le Nord.

« De ce que je sais, le FC Nantes a retenté une approche ce matin pour Kakuta via un intermédiaire proche de Bakari Sanogo. Mais l’entourage du Lensois est lassé par ce dossier. Peu de chance donc que le deal se fasse », a précisé le journaliste de Télé Nantes Maxime Buchot. Au sujet de Ganago, c’est plus chaud. « En effet, Ganago était la piste la plus chaude hier soir. Attention tout de même à ne pas s'emballer avec ce mercato by Kita qui a vu toutes les pistes se refermer », conclut Emmanuel Merceron.

De son coté, Foot Mercato confirme que le FC Nantes a repris les discussions pour Ganago et Kakuta. Et que la piste Zizo est toujours active mais que le dossier est financièrement complexe. L'ailier du Zamalek dispose d'une clause libératoire.