FC Nantes : Simon nominé pour un titre prestigieux en compagnie de Salah et Mané

En attendant de savoir s'il jouera à Nice, avec qui il s'est déjà mis d'accord, ou Leeds la saison prochaine, Moses Simon pourrait décrocher une récompense individuelle d'ici la fin du mois. En effet, l'ailier du FC Nantes a été nominée avec 29 autres joueurs pour le titre de meilleur Africain de la saison écoulée. Il est le seul Nigérian mais devra composer avec une concurrence redoutable.

En effet, les deux grands favoris sont évidemment Sadio Mané et Mohamed Salah. Le Sénégalais a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, a vu sa sélection se qualifier pour le Mondial 2022, a remporté deux trophées avec Liverpool et été transféré au Bayern Munich. L'Egyptien, lui, a réalisé une entamé de saison époustouflante avant de baisser le pied après la défaite en finale de la CAN puis l'élimination, à chaque fois face au Sénégal de Mané. Simon, lui, a surtout ses exploits avec le FC Nantes à mettre en avant. Pas sûr que cela suffise...

Over the last week, Africa's football governing body, CAF listed 30 fooballers for the #CAFAWARDS2022 with only Moses Simon which drew public outburst considering the form of Victor Osimhen, Taiwo Awoniyi, Cyril Dessers and Sadiq…https://t.co/dWbvpa7B1j https://t.co/GLeKfWvuAE