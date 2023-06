FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Blas à Rennes, la colère gronde chez les supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pas encore officiel, mais cela ne saurait tarder. Et de toute évidence, les supporters du FC Nantes n'attendent même plus cette étape pour dire ce qu'ils pensent de Ludovic Blas qui doit, dans les prochaines heures, revêtir le maillot du Stade Rennais dans le cadre d'un transfert.

"Tu n'es qu'un traître"

Ainsi, sur twitter, le suiveur bien connu des Canaris, Blasinho, qui n'hésitait pas à afficher la photo et le nom du joueur sur son compte, a écrit ceci. "Assez dingue de gâcher 4 ans de travail juste avec cette décision. Le monde du foot est sans pitié, personne ne se fait de cadeau mais l'empreinte que tu laisses dans le club sera directement effacée en partant à Rennes. De ce point de vue là c'est une décision insensée...Dans une vie de footballeur tu as certes des ambitions, des objectifs mais ce qui reste à la fin de ta carrière au delà des millions est aussi ta place dans le cœur des gens, ta marque dans l'histoire. On ne retiendra de toi que tu n'es qu'un traître, c'est un immense gâchis."