FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Marcelo Bielsa a renoncé à Simon pour… Raphinha

Si le Leeds United de Marcelo Bielsa s'est renseigné auprès du FC Nantes sur l'éventualité de signer Moses Simon sur ce Mercato de janvier, il est assez peu probable que le Super Eagle ne franchisse la Manche dans les prochains jours... Et pas seulement parce que le board des Canaris réclame 20 M€ pour vendre l'ancien joueur de Levante.

En effet, si les Peacocks auraient pu avoir le budget pour recruter Moses Simon en vendant l'ancien rennais Raphinha, Leeds a poliment décliné une solide approche de West Ham pour leur joueur. D'après le journaliste Graeme Bailey, qui travaille pour le média britannique 90min Football, une offre de 50 M£ (60 M€) avait pourtant été reçue pour le Brésilien.

Le choix de Leeds est donc fait... Et il rassurera sans doute les fans des Canaris.

