FC Nantes : une humiliation historique pour la Juventus avant les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La Juventus Turin a coulé hier lors du choc de la 18e journée de Serie A. Rassérénés par des derniers résultats bien plus solides qu’en début de saison, grâce notamment à une défense plus resserrée, les hommes de Max Allegri ont été broyés à Naples (1-5).

Bien meilleurs collectivement et physiquement, les Azzurri ont vite plié l’affaire. Ainsi, Amir Rrahani, de volée sur corner (55e), Osimhen encore de la tête (65e) et Eljif Elmas (72e) ont parachevé ce chef-d’œuvre qui restera dans l’histoire du club. Et encore, Naples a levé le pied lors du dernier quart d’heure !

Ce 5-1 est, par ailleurs, la pire défaite, toutes compétitions confondues, de la Juve depuis trente ans et un autre revers en Serie A, sur le même score, contre Pescara (30 mai 1993). Pas forcément une bonne nouvelle à un mois de croiser la route du FC Nantes en 16es de finale de la Ligue Europa...