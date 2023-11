FC Nantes : une terrible confidence sur le Mercato sauce Kita

Si certains espéraient voir le FC Nantes changer dans son recrutement avec l’arrivée de Baptiste Drouet et la construction d’une cellule de scouting plus sérieuse, l’interventionnisme de Waldemar Kita nous a rappelé comment les choses marchaient chez les Canaris.

Adson a été recruté aux Corinthians pour 6,5 M€ sans que personne ne soit consulté en amont… Et cet état de faits était déjà plus ou moins accepté en interne comme en atteste le témoignage du journaliste de Hit-West Simon Reungoat, dans l’émission « Sans Contrôle » :

« Waldemar a poussé pour ce joueur-là. C’est le joueur qui devait le faire frissonner. Avant le Mercato, quelqu’un au FC Nantes m’a dit : « On va pouvoir bien bosser au recrutement … et puis il y aura le Brésilien de Waldemar ». Et c’était effectivement un Brésilien qui est arrivé mais ça aurait pu être un autre joueur. Quand on dit que ça a été validé par la cellule de recrutement, ce n’est pas la vraie histoire. On parle de 6,5 M€ pour Adson mais la somme ne veut rien dire. C’était la volonté du Prince ».