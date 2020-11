FC Nantes - Mercato : Kita et Gourcuff étaient à deux doigts de brader une pépite de la Jonelière

Depuis des années, la Jonelière fournit des joueurs à l'équipe professionnelle du FC Nantes. Ces dernières années, Veretout, Rongier et Touré ont explosé avec la tunique des Canaris. Cette saison, Randal Kolo-Muani fait honneur à la formation nantaise. Le buteur se montre à son avantage grâce à un temps de jeu conséquent. Sans trop solutions à sa disposition, Christian Gourcuff fait confiance à l'international Espoir français.

Mais, l'entraîneur du FCN a bien failli brader son jeune élément avec l'aide de Waldemar Kita. 20 minutes, qui consacre un long papier à Kolo Muani, a fait une révélation tonitruante : "Au mois de mars dernier, il a presque été question de reprêter Randal à Boulogne avec option d’achat, confie Grégory Sinobad, le représentant du numéro 23. Mais finalement, ça ne s’est pas fait."

Sous contrat jusqu'en 2022, la cote du buteur du FC Nantes ne cesse de grimper. De quoi faire craindre à l'organigramme Jaune et Vert un départ. Pour le moment, l'intéressé, par la voix de son agent, préfère se concentrer sur le terrain : "Pour l’instant il ne se pose pas de question, affirme Grégory Sinobad. Son objectif c’est de jouer le plus de matchs possible, de marquer le plus possible et d’aller à l’Euro. C’est un vrai bosseur et c’est un garçon qui a les pieds sur terre."