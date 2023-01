OGC Nice, FC Nantes - Mercato : Delort et Lemina bouleversent complètement les plans de Ghisolfi !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Nice va finalement dynamiter le Mercato d'hiver !

RMC Sport confirme que l'OGC Nice tente bel et bien de finaliser trois recrues d'ici au prochain match face au LOSC. Le cas Andy Delort est l'une des causes de ce changement de cap des Aiglons... En plus de Youssouf Ndayishimiye, le Gym a prévu un buteur et un latéral gauche.