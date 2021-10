OM - Mercato : l’OL et le FC Nantes se jettent sur une piste déchue de Longoria

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Kerem Aktürkoğlu, ce nom n’est pas inconnu des supporters de l’OM. En juin dernier, ces derniers se rappellent sans doute que l'ailier turc de Galatasaray avait été l’un des premiers noms à émerger du côté de leur club de cœur au rayon des cibles du mercato.

Depuis, l’OM a changé de braquet et misé sur Cengiz Ünder pour remplacer Florian Thauvin, parti au Mexique. Cet hiver, le nom du milieu offensif revient aux oreilles de la Ligue 1. Selon Fotomac, l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes sont intéressés par le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 et estimé à 10 M€ par sa direction.

Révélation de la saison écoulée, Aktürkoğlu (23 ans) affiche cette année un bilan de 3 buts et 3 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues. Son profil et son gabarit (1,73m) font un peu penser à ceux de Moses Simon chez les Canaris...

👀Ligue 1 ekiplerinden Lyon ve Nantes'in, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için resmen girişimlere başlaması bekleniyor.



💰Sarı kırmızılı kulüp, genç yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.



❓ Sizce Kerem Aktürkoğlu, kaç milyon Euro? pic.twitter.com/NeJh6aEhw2 — Fotomaç (@fotomac) October 20, 2021