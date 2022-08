OM - Mercato : un flop industriel offert au FC Nantes !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Les supporters de l’Olympique de Marseille se rappellent forcément d’Olivier Ntcham. Prêté au club phocéen par le Celtic Glasgow à l’hiver 2021, le milieu de terrain alors au Celtic Glasgow n’avait pas été validé par André Villas-Boas ! Résultat, le joueur de 26 ans avait fait banquette sous la houlette du coach portugais avant de reparti comme il était venu en Écosse, avant de signer à Swansea contre un chèque de 3 millions d’euros. En Championship, il se refait la cerise et a marqué son premier but avec les Swans ce week-end. Un départ aurait pourtant encore pu intervenir cet été... en direction du FC Nantes. Sauf que les canaris n’ont pas donné suite à un dossier déjà creusé dans le passé. « Olivier Ntcham, refusé à nouveau par le FC Nantes cet été », a affirmé Emmanuel Merceron hier soir sur Twitter. Olivier Ntcham, refusé à nouveau par le #FCNantes cet été. https://t.co/wkP9BUmUcD — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 15, 2022

