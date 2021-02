OM - Mercato : une recrue de Longoria préférait le FC Nantes, Domenech a refusé !

Raymond Domenech n’a pas menti. Dimanche, à la sortie de la défaite à la Beaujoire contre l’AS Monaco (1-2), l’entraîneur du FC Nantes assurait qu’il ne céderait pas au « panic buy » cher à Waldemar Kita en période de transferts.

« Les achats ‘panique’, ce n’est pas moi, a expliqué Domenech en conférence de presse. Je préfère m’appuyer sur ceux qui sont là. Ils ont montré quelque chose. Ce n’est pas en allant chercher quelqu’un qui ne joue pas ailleurs qu’on apportera un plus maintenant. Ces arrivages de dernier instant… Il faut vraiment être sûr, l’avoir vu, travaillé, préparé avant. Au dernier moment, comme ça, j’ai du mal à y croire. Et en plus, ça met toujours le club en difficulté. »

Favard assure que Ntcham préférait le FC Nantes !

C’est donc dans cette logique assumée que l’entraîneur du FC Nantes a refusé moult joueurs pendant le mercato hivernal. Dans cette flopée de renforts éventuels, Gilles Favard a assuré hier sur la chaîne L’Équipe que figurait un certain Olivier Ntcham ! C’était il y a huit jours, avec un refus catégorique du FCN. Pourtant, ce même Favard ajoute que le milieu (24 ans) prêté par le Celtic Glasgow à l’OM ce lundi préférait signer chez les Canaris...