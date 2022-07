OM, OL - Mercato : l’OGC Nice sabote un dossier sensible à l’ASSE et au FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Jordan Veretout, qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho à l’AS Rome, est dans le viseur en France de l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Rien qu’en Ligue 1. Selon La Gazzetta dello Sport, un autre prétendant français lui a déclaré sa flamme : l’OGC Nice. « En plus de Justin Kluivert, la piste Jordan Veretout n'est pas totalement fermée. Le joueur aurait donné sa préférence à l'OM mais l'ASM et Nice sont également intéressés », glisse le quotidien italien. Veretout, passé par le FC Nantes et l’ASSE, est sous contrat à l’AS Rome jusqu’en juin 2024. Le milieu polyvalent de 29 ans est estimé à 17 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Une somme qu’Ineos semble en mesure de régler pour satisfaire Lucien Favre au mercato d’été. 🔴 En plus de Justin Kluivert, la piste Jordan Veretout n'est pas totalement fermée. Le joueur aurait donné sa préférence à l'OM mais l'ASM et Nice sont également intéressés.#TeamOM | #MercatOM



pic.twitter.com/SqOGU8oxpg — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 11, 2022

Pour résumer À peine de retour sur le banc de l’OGC Nice, Lucien Favre a déjà quelques idées bien précises de ce qu’il veut au mercato estival. Et Jordan Veretout, passé par l’ASSE et le FC Nantes, ferait assez clairement partie de ses plans.

