PSG - Mercato : Campos a flashé sur un cadre du FC Nantes craint par Messi & Co

Gianluigi Donnarumma a peut-être enfin mis fin à la petite rivalité qui le poursuit avec Keylor Navas en étant décisif samedi contre le Stade Brestois (1-0). Auteur de trois arrêts, dont un sur un penalty d’Islam Slimani, le gardien du PSG garde les buts de l’équipe type de la 7e journée de L1.

Cela ne devrait pas suffire pour dissiper tous les doutes sur son potentiel depuis son arrivée au PSG après l’Euro il y a un an. Pour preuve, Luis campos aurait déjà sondé le marché pour lui trouver un nouveau concurrent en cas de départ de Navas. Selon Media Foot, le conseiller football du PSG a arrêté son viseur sur un certain Alban Lafont, noté 10 par L'Équipe en début d'année pour sa prestation exceptionnelle devant Messi & Co.

« Le profil du Français est fortement apprécié par Luis Campos, explique le média. La situation du gardien de but sera réévaluée dans quelques temps à Paris mais Donnarumma ne convainc pas encore pleinement. » À noter que le profil de Jan Oblak (Atlético, 29 ans), sous contrat à Madrid en juin 2023, continue de plaire au PSG.