RC Lens, FC Nantes – Mercato : l'arrivée de Cyprien fait un premier heureux chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Joli coup du FC Nantes sur le marché des transferts : en se faisant prêt Wylan Cyprien par Parme, les Canaris ont mis la main sur un joueur qui avait brillé du côté du côté du RC Lens et de l'OGC Nice avant son escapade, plus compliquée, dans le Calcio.

Kombouaré apprécie Cyprien de longue date

Le milieu de terrain s'annonce comme un vrai renfort pour Antoine Kombouaré et selon Etienne Didot, qui connait bien le coach nantais pour l'avoir eu sous ses ordres à Guingamp, le Kanak est fan de son nouveau joueur... « Quand on affrontait Nice, je me souviens qu'Antoine Kombouaré insistait beaucoup sur Cyprien. Il nous parlait souvent de lui. C'est un joueur qu'il apprécie. Il l'aime bien », a confié le Breton dans L'Equipe du Soir.