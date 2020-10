Résultat L1 : OGC Nice 1-1 FC Nantes (mi-temps)

C'est une action qui va beaucoup faire parler, menée par un arbitre qui fait déjà beaucoup parler. Jérôme Brisard était en effet l'homme en noir qui a expulsé cinq joueurs lors du Clasico du 13 septembre et averti un nombre incalculable de joueurs. Après cette rencontre, il avait été partiellement excusé par le côté sulfureux des PSG-OM. Mais ce soir, sa décision ne trouve aucune justification.

Dès la 3e minute, il a en effet expulsé Andrei Girotto pour une grosse semelle, c'est vrai, sur un adversaire. Sauf que le Brésilien du FCN était en train de réaliser une passe et que c'est une fois que le ballon est parti que son pied a terminé sa course, de façon accidentelle semble-t-il, sur la cheville de son opposant. Carton rouge justifié ou pas, toujours est-il que le FCN n'a pu faire que le dos rond et a cédé une fois, sur un coup de tête de Dante suite à une erreur de marquage de Pallois sur corner (27e). Mais juste avant la pause, un pénalty tombé du ciel pour une main involontaire d'un Aiglon a permis à Imran Louza d'égaliser (45e+3).