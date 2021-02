FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Domenech a convaincu Nelson Oliveira, un gros obstacle subsiste

Coutumier du fait, le FC Nantes s'apprête à être actif dans les dernières heures du mercato. Raymond Domenech souhaiterait pouvoir compter sur un attaquant en plus pour la deuxième partie de la saison. Selon Mohamed Toubache Ter, insider des clubs de Ligue 1, le coach des Canaris a convaincu Nelson Oliveira de rejoindre l'Erdre : "L’attaquant portugais s’est entretenu avec Raymond Domenech, désire venir à Nantes."

Cependant, le board du FC Nantes ne s'est pas mis d'accord avec le joueur et l'AEK Athènes : "Mais absolument aucun accord entre les deux clubs & entre le joueur et le board nantais (sur le salaire) ce qui rend le dossier très complexe." Il ne reste pas beaucoup de temps pour finaliser cette piste, et le FC Nantes, comme souvent, pourrait s'embourber dans une affaire délicate.