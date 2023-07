FC Nantes : après Blas, le club a pris une éclatante revanche sur le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Magicien du FC Nantes, Ludovic Blas vient de rejoindre l’ennemi rennais contre 15M€ et un contrat de quatre ans. Même si, sur le sportif, Rennes est devant, il semblerait que Nantes garde un temps d'avance sur son meilleur ennemi...

Nantes, premier de l’agglomération

D’après une enquête d’Advent pour le journal l’Équipe, le FC Nantes est le club le plus apprécié et le plus attractif de toute la Bretagne. Les Canaris devancent donc les Rennais, malgré des résultats aux antipodes. De quoi redonner du baume au cœur aux fans du FCN et leur permettre de sortir de leur PLS née du transfert de Ludovic Blas...

